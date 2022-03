von Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte zwingt derzeit Hunderttausende Menschen dazu, ihre Heimat in der Ukraine zu verlassen. Die Hilfsorganisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe hat bereits alle notwendigen Schritte eingeleitet, um die Betroffenen des Krieges in der West-Ukraine humanitär zu versorgen.

Ukraine-Krieg: Hilfe für Menschen auf der Flucht

"Die Lage ist sehr volatil und ändert sich rasant. Je nach sicherheitsbezogenen Einschränkungen, die auch unserer Mitarbeiter:innen und Partner:innen betreffen, wird Help auch in der Donbas-Region die Menschen unterstützen", sagt Kayu Orellana, Referent für humanitäre Grundsatzfragen bei Help.

Im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe stärkt Help die Kapazitäten und Strukturen vor Ort und unterstützt diese finanziell und mit Beratung. Help arbeitet über lokale Partnerorganisationen im Land, die an die vertriebenen Menschen Nahrungsmittel, Wasser, Hygiene- und medizinischen Artikel sowie Winterkleidung verteilen.

Schutzräume und psychologische Betreuung

Außerdem unterstützen lokale Partner die Familien mit finanziellen Hilfen, etwa für Transport- oder andere Evakuierungskosten und stellen erforderliche Informationen über sichere Räume, Evakuierung und allgemeine Schutzmaßnahmen für die Inlandsvertriebenen und andere Opfer bereit. So bieten sie auch psychologische Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach sicheren Unterkünften an.

"Help ist seit 2021 in der Ost-Ukraine aktiv. In Luhansk und Donezk wurde bisher ein Projekt zur Kleinwirtschaftsförderung koordiniert, das der Armut in der Region entgegenwirken sollte. Durch die Angriffe Russlands werden wir nun unsere volle Aufmerksamkeit der Nothilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen in der gesamten Ukraine widmen. Weitere Hilfe ist dringend notwendig – auch für die aufnehmenden Nachbarstaaten", so Orellana weiter.

Unsere Bündnisorganisation vermittelt Interviewpartner

Gerne vermittelt Help Ihnen ein Interview oder Hintergrundgespräch mit Herrn Kayu Orellana. Sie erreichen Help unter der Telefonnummer 0228 91529-13 (oder mobil: 0173 279 04 38/per Mail schiller(at)help-ev.de) für Interviewtermine.