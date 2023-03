von Habitat for Humanity



Längerfristiger und würdiger Wohnraum für Familien aus der Ukraine: Das ist das Ziel von Habitat for Humanity, Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft. Im Rheinisch-Bergischen Kreis setzt die Hilfsorganisation dafür ein Projekt zur Wohnungsvermittlung für ukrainische Geflüchtete um.

Finanziert wird das Hilfsprojekt mit Spendengeldern, die Habitat for Humanity über Aktion Deutschland Hilft erhalten hat.

Verknüpfung von Wohnungsmarkt, Kommunen und Betroffenen

Habitat for Humanity setzt sich dafür ein, dass die Menschen nicht mehr in Massenunterkünften oder beengten Gästezimmern leben müssen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf einer starken Koordinierung zwischen dem Wohnungsmarkt, Kommunen, den Betroffenen und ehrenamtlichen Helfer:innen.

Die Voraussetzung für eine Vermittlung zwischen Vermieter:innen und Geflüchteten ist die Bestätigung der Bedürftigkeit von Seiten des Sozialamts bzw. Jobcenters. Dadurch ist ebenfalls festgelegt, wie viel Quadratmeter eine einzelne Person oder beispielsweise eine vierköpfige Familie maximal bewohnen, wie hoch die Miete sein darf und wie eventuelle besondere Bedarfe der Haushaltsmitglieder berücksichtigt werden können.

Häufig sind es private Vermieter:innen, die zum Beispiel eine Einliegerwohnung oder ein Haus besitzen und dies wegen einer anstehenden Renovierung zwischenvermieten möchten.

Geflüchtete aus der Ukraine können sich bei Hilfsorganisation melden

Geflüchtete, die in Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath oder Leichlingen gemeldet und auf der Suche nach Wohnraum sind, können sich gern bei Habitat for Humanity Deutschland melden. So auch Vermieter:innen, die Wohnraum zur Verfügung stellen können.

Habitat for Humanity vermittelt und unterstützt bei sämtlichen bürokratischen Angelegenheiten. So werden nicht nur Geflüchtete in Wohnraum gebracht, sondern auch überlastete Kommunen unterstützt, damit so viele Menschen aus der Ukraine wie möglich ein Zuhause finden, in dem sie sicher leben können.





Kontakt für Betroffene und Vermieter:innen:

Annette Klaas und Team

E-Mail: team-rbk(at)habitatforhumanity.de

Telefon: 0221 579595 - 27