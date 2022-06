von ADRA

Am 02.06.2022 übergab Christian Molke, Vorsitzender des Vorstands von ADRA Deutschland e.V. und Vorsitzender des Aufsichtsrates von Aktion Deutschland Hilft e.V., zwei mobile "CT-Shelter" an die Stadt Kiew, vertreten durch Staatssekretär a.D. Dr. Bogdan Balasynovych. Die mobilen Einheiten, jeweils bestehend aus Lastkraftwagen, Computertomograph in einem Spezial-Container verbaut und einem Stromgenerator auf Anhänger, haben einen Gesamtwert von 1.935.590 Euro. Die Medizintechnik ist für den zivilen Einsatz in Kiew bestimmt.

Medizinische Hilfsgeräte für Krankenhäuser in Ukraine

"Wir sind allen Beteiligten für ihr Engagement äußerst dankbar. Allen voran Dr. Bogdan Balasynovych, der im Auftrag des Bürgermeisters der Stadt Kiew, Vitali Klitschko, in Deutschland handelt und sich dabei vertrauensvoll an ADRA gewendet hat. Ebenso danken wir Herrn Tobias Kurzmaier, Vorsitzender des Aktionskreises für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft e.V., der als Vermittler und Kontaktgeber hervorragende partnerschaftliche Arbeit bei der Nothilfe in der Ukraine leistet.

Unser Dank geht auch an die Firma Zeppelin Mobile Systeme mit Sitz in Meckenbeuren, die uns diese dringend benötigte medizinische Spitzentechnologie zeitnah ausliefern konnte. Allen Beteiligten war bewusst, dass mit dieser Hilfe jeder Tag zählt, um Menschenleben zu retten, die insbesondere durch kriegerische Gewalt in der Ukraine zu Schaden gekommen sind. Unter dieser Maßgabe haben alle beteiligten Personen schnell, flexibel und lösungsorientiert zusammengearbeitet", bilanziert Christian Molke die Lieferung der medizinischen Spitzentechnik in die Ukraine.

Große Dankbarkeit

Die "CT-Shelter" werden an zwei kommunale gemeinnützige Krankenhäuser in Kiew geliefert, ein Allgemeinkrankenhaus und eine Kinderklinik, "was uns außerordentlich freut und emotional berührt", so Molke und Kurzmaier.

Die ADRA-Nothilfe in der Ukraine wird unterstützt durch viele internationale ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Spenderinnen und Spender aus Deutschland, sowie durch Mittel von Aktion Deutschland Hilft. Darüber hinaus arbeitet ADRA Deutschland e.V. mit dem Auswärtigen Amt zusammen, um mehr als 50.000 Geflüchtete in der Ukraine, Polen, Rumänien, Ungarn, Slowakei und Moldawien mit Lebensmittelpaketen, Hygieneartikeln und Bargeld zu unterstützen.