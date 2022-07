Trotz der fröhlichen Stimmung ist klar: Elfie und Mathilde haben sich "das Leben in einem Tiny House", wie es in den vergangenen Jahren zum Trend geworden ist, nicht herbeigesehnt. Für sie ist es eine vorübergehende Notlösung nach dem Hochwasser – finanziert von Spenden, die nach der Katastrophe an Aktion Deutschland Hilft gingen. Auch mehrere Bündnisorganisationen haben Mobilheime und Tiny Häuser finanziert. Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz und NRW über 300 Unterkünfte entstanden.

Erinnerungen an die Flutnacht im Ahrtal

"Das Wasser kam so schnell", erinnert sich Mathilde an die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. "Ich habe mich oben auf den Speicher gesetzt und mich in eine Decke gemuckelt, als es dunkel wurde." Zwei Teelichter und ein paar Streichhölzer habe sie in ihrem Haus in Kreuzberg noch gefunden. "Die ganze Nacht habe ich dagesessen und natürlich große Angst gehabt." Von draußen hörte sie das Wasser aus allen Richtungen kommen – und schließlich die ersten Hubschrauber.

Zuerst kommt Mathilde bei ihrem Sohn in Köln unter, merkt aber schnell: "Ich bin kein Stadtmensch. Ich bin auf dem Land groß geworden, das hier ist meine Heimat." Eine Pension in Altenahr wird ihre zweite Notunterkunft – und der Ort, an dem Elfie und ihr Ehemann mit einem "Hallo, wir sind die neuen Nachbarn!" in das Leben der 72-Jährigen treten.

Nach der Flut geben die Frauen einander Halt

Auch das Haus der Familie Schütz in Altenburg ist nach dem Hochwasser unbewohnbar. "In der Pension haben wir eine Flut-WG gegründet", erinnert sich die 64-Jährige. "Wir haben die Abende miteinander verbracht, Weinchen getrunken und uns Halt gegeben in den Monaten danach."

Video: Die Hilfe geht weiter!