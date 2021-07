ARD-Benefiz-Tag Wir halten zusammen"

Die Programme der ARD setzen am heutigen Freitag ein Zeichen für Zusammenhalt in Deutschland. Auf vielen ARD-Radiowellen hat der ARD-Benefiztag um 7 Uhr mit einem Innehalten in Gedenken an die Opfer der Katastrophe begonnen. Gemeinsam mit Aktion Deutschland Hilft rufen die Programme den ganzen Tag über zu Spenden auf, um die Menschen in den Hochwassergebieten zu unterstützen.