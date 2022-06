von Aktion Deutschland Hilft



Krieg, Hunger oder Armut zwingen täglich Millionen Menschen weltweit zur Flucht. Allein der Krieg in der Ukraine hat 14 Millionen Menschen dazu gebracht, ihr Zuhause zu verlassen.

"Die Hilfe für Menschen auf der Flucht ist akuter denn je", sagt Manuela Roßbach, Vorständin vom Bündnis Aktion Deutschland Hilft. In dem Zusammenschluss von mehr als 20 deutschen Hilfsorganisationen ist die Flüchtlingshilfe im Jahr 2022 das bislang am häufigsten finanzierte Thema.

"Das ist alles, was von unserem Leben in Mariupol übrig ist."

Auf einem kleinen Hartschalenkoffer sitzt ein großer Plüschteddy mit kariertem Schal. Etwas verloren schaut er auf das Treiben am rumänischen Grenzübergang Siret, wo tagtäglich Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen.

Eine blonde Frau nähert sich dem Koffer, umklammert den Griff und sagt: "Das ist alles, was von unserem Leben in Mariupol übrig ist." Ihr Haus ist eine Ruine. Dach, Fenster, Türen – alles zerstört im Bombenhagel. "Wir hatten kein Wasser mehr, keinen Strom, kein Gas, mussten am offenen Feuer kochen", erzählt Olga Makas (48). Das ganze Leben in einem Koffer. Es ist alles, was der 48-jährigen Ukrainerin bleibt. Ein Schicksal unter Millionen weltweit.

Weltweit über 100 Millionen Menschen auf der Flucht

Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft sind verstärkter denn je in der Flüchtlingshilfe im Einsatz. Mitarbeiter:innen aus den Bündnisorganisationen sind in 40 Ländern aktiv und leisten Nothilfe in über 80 Projekten: mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten. Außerdem unterstützen die Bündnisorganisationen Flüchtlinge mit sicheren Unterkünften, Haushaltsgütern und Hygieneartikeln.

Krieg und Flucht sind trauriger Alltag für viele Familien. Weltweit sind mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Das entspricht der Bevölkerung von Deutschland und den Niederlanden zusammen. Auch die Zahl der Hungernden klettert in die Höhe: Steigende Preise für Getreide verschärfen die Ernährungslage in vielen Ländern wie dem Libanon oder Somalia.

Krieg in der Ukraine: Ihre Spende hilft

"Der Krieg in der Ukraine führt zu unermesslichem Leid und das auf der ganzen Welt. Mitarbeiter:innen aus unseren Bündnisorganisationen sind sehr besorgt", so Roßbach.

"Wir rufen zur Mithilfe auf. Nur mit internationalen Geldern und durch Spendeneinnahmen haben wir noch die Möglichkeit, dem Leid entgegen zu wirken."