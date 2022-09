© Islamic Relief/Syrien In Syrien herrscht seit 2011 ein grausamer Bürgerkrieg. Aus Demonstrationen gegen die Regierung haben sich ein Konflikt mit internationaler Ausprägung und eine der größten humanitären Krisen der Welt entwickelt. Für die Menschen in Syrien bedeutet das ein Leben in Gefahr und Armut. Bild 1/11 Mit dem Download stimme ich den Nutzungsbedingungen zu. | Download

© Islamic Relief/Syrien Weite Landesteile sind verwüstet, Infrastruktur, Krankenhäuser und Schulen zerstört worden. Nach einem Jahrzehnt Krieg und Gewalt liegt die Wirtschaft des Landes am Boden. Viele Kinder sind im Krieg geboren und haben nie einen Alltag in Frieden erlebt. Andere hatten seit Monaten keinen Schulunterricht. Bild 2/11

© Aktion Deutschland Hilft/Jakob Studnar Viele Eltern sehen keinen anderen Ausweg: Um sich und ihren Kindern eine Zukunft in Frieden zu ermöglichen, suchen sie innerhalb Syriens oder im Ausland Sicherheit. Bild 3/11

© Islamic Relief/Syrien Die Flucht ist für die Kinder, Frauen und Männer mit großen Gefahren verbunden. Der Großteil der syrischen Geflüchteten sucht innerhalb des Landes nach Sicherheit vor den andauernden Kämpfen. Viele sind im Laufe der Jahre mehrfach vertrieben worden. Bild 4/11

© Aktion Deutschland Hilft/Fulvio Zanettini Auch in den Nachbarländern Irak, Jordanien, Türkei und Libanon leben Millionen syrische Flüchtlinge. In keinem Land der Erde leben, in Relation zur eigenen Bevölkerung, mehr Geflüchtete als im Libanon. Die meisten hoffen, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können – wenn es dort Frieden und Zukunftsperspektiven gibt. Bild 5/11

© Islamic Relief/Syrien Die Hilfsorganisationen im Bündnis Aktion Deutschland Hilft und ihre lokalen Partner stehen den syrischen Menschen seit vielen Jahren gemeinsam zur Seite: in Syrien, auf der Flucht und in Aufnahmeländern. Bild 6/11

© Islamic Relief/Irak Wir verteilen Nahrungsmittel, Trinkwasser und Medikamente in den Flüchtlingscamps – auch während der kalten Wintermonate. Und wir unterstützen die Menschen dabei, ihre schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Bild 7/11

© HIHFAD/Malteser International Auch in der Pandemie geht der Hilfseinsatz unseres Bündnisses weiter. Um einer Ausbreitung von COVID-19 entgegenzuwirken, klären Helfer:innen unserer Bündnisorganisationen die Menschen über das Coronavirus auf, verteilen Hygieneartikel und unterstützen das medizinische Personal. Bild 8/11

© Aktion Deutschland Hilft/Fulvio Zanettini Unser Bündnis ermöglicht Mädchen und Jungen den Schulbesuch. Jugendliche und Erwachsene erhalten Unterstützung bei der Jobsuche und durch Sprachkurse. Diese Hilfsprojekte sind ein wichtiger Schritt in ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Bild 9/11

© Help/Jendar Khemesh Niemand weiß, wie lange der Krieg in Syrien dauern wird und wann die Bevölkerung dort wieder in Frieden leben kann. Bis es soweit ist, steht unser Bündnis an der Seite der Menschen aus Syrien. Mit Ihrer Spende können Sie uns dabei unterstützen. Bild 10/11