von Handicap International



Nach elf Jahren Krieg und intensivem Einsatz von Explosivwaffen sind in Syrien bis zu 300.000 Sprengkörper nicht detoniert. Jeder zweite Mensch in dem Land ist durch Blindgänger gefährdet.

Das sind über 10 Millionen Menschen. So lauten die Ergebnisse einer Studie, die die gemeinnützige Hilfsorganisation Handicap International (HI) in Zusammenarbeit mit Syria Mine Action Area of Responsibility erstellt hat.

Syrien: Täglich passieren Unfälle mit Blindgängern

HI unterstreicht, dass eine Räumung der explosiven Kriegsreste die zwingende Voraussetzung für den Wiederaufbau des Landes ist. Geber müssen die Minenräumung erheblich unterstützen. Außerdem muss die Zivilbevölkerung über die Risiken aufgeklärt werden, so die Organisation.

Handicap International ruft darüber hinaus zu sofortiger und konkreter Hilfe für die meist schwer verletzten Überlebenden von Unfällen mit Blindgängern auf. Täglich passieren im Durchschnitt 76 Unfälle mit Sprengstoffresten – das ist alle 20 Minuten ein Unfall.

Studie verdeutlicht Ausmaß der Belastung

In Kooperation mit einem Zusammenschluss von 60 Organisationen, die auf humanitäre Minenräumung spezialisiert sind, wurde der Bericht "Explosive Kampfmittel in Syrien: Auswirkungen und Handlungsbedarf" erstellt.

Er verdeutlicht das Ausmaß der Belastung durch explosive Kriegsreste, ihre verheerenden Auswirkungen auf die Menschen und auf die lebenswichtige Infrastruktur, die Notwendigkeit humanitärer Hilfe sowie die unentbehrliche Arbeit der humanitären Minenräumdienste.

Räumung wird voraussichtlich bis 2050 dauern

"In Syrien sind in vielen Regionen lange und komplexe Räumungsarbeiten erforderlich, ehe ein Wiederaufbau überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Die Kontamination ist so umfangreich und vielfältig, dass die Expert:innen neue Arbeitsmethoden entwickeln müssen", sagt Anne Héry, Leiterin der Politischen Abteilung von Handicap International.

"Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2050 immer noch Räumungen durchgeführt werden müssen, um das Land von der Bedrohung durch Minen und andere explosive Kriegsreste zu befreien", so die Expertin.