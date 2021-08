von Aktion Deutschland Hilft



Die Machtübernahme der Taliban verschärft die humanitäre Situation in Afghanistan. Millionen Menschen haben Angst um ihr Leben. Vor allem den Frauen im Land droht ein riesiger Rückschritt, warnen Menschenrechtler:innen und die Vereinten Nationen.

Derzeit sprechen die Taliban von Kriegsende und Amnestie. Doch an den versöhnlichen Worten zweifeln viele. Auch für Helfer:innen kann es gefährlich werden. Was bedeutet das für die humanitäre Hilfe in Afghanistan?

Wie geht es weiter für die humanitäre Hilfe in Afghanistan?

Afghanistan war und ist kein sicherer Ort. Tausende Menschen sind auf der Flucht; hinzu kommen Armut, eine anhaltende Dürre und die Corona-Pandemie.

Nun wächst außerdem die Angst vor Gewalt und Vergeltung. Viele Afghan:innen, die sich für ein friedliches und demokratisches Afghanistan eingesetzt haben, befinden sich in akuter Lebensgefahr.

Es gibt viele offene Fragen und viele Herausforderungen. Doch schon jetzt sind einige Hilfsorganisationen unseres Bündnisses entschlossen, zu bleiben: um den Menschen weiter zur Seite zu stehen.

"Wir bleiben": Das sagen Hilfsorganisationen von Aktion Deutschland Hilft

World Vision beispielsweise arbeitetet seit zwei Jahrzehnten in Afghanistan. "Wir bleiben!", schreibt unsere Bündnisorganisation im Kurznachrichtendienst Twitter.