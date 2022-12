"Viele Menschen außerhalb der Ukraine können sich unseren Alltag im Moment nur schwer vorstellen", erzählt Pavlo Titko, Leiter der Malteser in der Ukraine.

Die psychische Belastung der Menschen ist hoch. Angehörige leben in den umkämpften Gebieten oder mussten fliehen und ihre Heimat verlassen. Niemand weiß, wann dieser Krieg zu Ende sein wird. In rund 30 Prozent der Landesfläche liegen Minen: An Gasleitungen, in Kleiderschränken, sogar in Kinderspielzeug sind die lebensgefährlichen Sprengkörper installiert. Die gesamte Lage stresst die Menschen.