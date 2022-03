Wie genau hilft World Vision?

Wir sprechen mit Geflüchteten: um die Bedarfe zu erfassen und um sie dabei zu unterstützen, das Erlebte zu verarbeiten. Außerdem stellen wir Lebensmittel, Trinkwasser und Hygieneartikel bereit.

Was brauchen die in Rumänien ankommenden Ukrainer:innen jetzt am dringendsten?

Mütter mit Kindern, die in Rumänien ankommen, brauchen emotionale Unterstützung, Lebensmittel, eine Unterkunft und Transportmöglichkeiten, um zu Verwandten in Rumänien oder im übrigen Europa zu gelangen. Sie brauchen einen Ort, an dem sie bleiben und sich sicher fühlen können.

Was schätzen Sie, wie sich die Lage weiter entwickeln wird?

Der Bedarf an Lebensmitteln, Unterkünften, emotionaler Unterstützung und Transportmitteln wird immer größer werden, je mehr Flüchtlinge in Rumänien ankommen. Die verfügbaren Unterkünfte, die bereits knapp sind, werden bald erschöpft sein. Da der Krieg in der Ukraine erst vor wenigen Tagen begonnen hat, rechnen wir mit einer steigenden Zahl von Menschen, die ankommen.