Frau Budnitski, wie war der Kriegsbeginn für Sie?

Alexandra Budnitski: Am 25. Februar 2022 bin ich morgens aufgewacht und habe die Nachrichten gehört. Plötzlich flogen Raketen über Kiew. Mir war sofort klar, dass wir hier in Frankfurt bald viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine empfangen werden.

Was haben Sie gefühlt?

Ich war geschockt, empört und verzweifelt. Diese Gefühle begleiten mich seither, aber meine Arbeit, erst als ehrenamtliche Helferin und dann als Teil des Teams von IsraAID Germany, hat mir geholfen, mit der Situation umzugehen.

Inwiefern?

Am 2. März, unmittelbar nach Kriegsbeginn, bekam ich ein Video von Freunden, das zeigt, wie russische Panzer an meinem Elternhaus vorbeifahren, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist im Norden von Kiew. Dieses Entsetzen und die Empörung, die ich spürte, empfinden auch die Ukrainerinnen, die Frauen, mit denen ich arbeite. Wir teilen diese Gefühle, und das vereint uns. Deshalb gibt mir die Arbeit auch persönlich so viel. Wir fragen uns gegenseitig: Das ist doch so furchtbar, wie wir das empfinden, nicht wahr?

Und wie ist es jetzt, mehr als ein Jahr später?

Diese Gefühle sind nach wie vor so präsent wie vor einem Jahr. Die Situation für die Menschen hier hat sich jedoch etwas verändert. Nach dem ersten Ankommen, was für die Menschen vor allem aus administrativen Belangen wie dem Registrierungsprozess bestand, sind sie nun in einer Situation angekommen, wo sie sich mit ihrer Perspektive beschäftigen.

Wie sieht die Perspektive aus?

Die Menschen fangen an zu begreifen und zu akzeptieren, dass der Krieg noch viele Monate dauern wird. Einige, die ich kenne, versuchten, wieder zurück in die Ukraine zu fahren und dort eine Weile zu bleiben, aber tägliche Sirenen, Explosionen und mehrere Stunden in Bunkern sowie dauerhafte Stromausfälle beeinträchtigen das Leben sehr. Das Ende des Terrors ist leider nicht in Sicht.