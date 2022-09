Verstärkter Monsunregen hat in verschiedenen Regionen in Südasien schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht.



Pakistan:



Das Land ist von der Katastrophe besonders schwer betroffen. Landesweit sind die Niederschläge 2,87 Mal höher als der 30-jährige Durchschnitt, in einigen Regionen sogar 5 Mal. Die Behörden melden große Schäden aus den Bezirken Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa und Punjab.



Viele Dörfer und ihre Bewohner:innen sind seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe in Südasien steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.



Insgesamt sind in Pakistan 33 Millionen Menschen von den Auswirkungen der Flut betroffen, 6,4 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Am 26. August hat Pakistan den nationalen Notstand ausgerufen.



Expert:innen erwarten, dass sich die Lage aufgrund zerstörter Infrastruktur, begrenzter Ressourcen und andauernder Regenfälle im September weiter verschlechtern wird.



Afghanistan:



In Afghanistan ist es im August verstärkt zu Überflutungen gekommen. UN-Angaben zufolge sind mehr als 8.200 Familien betroffen und etwa 3.400 Häuser sind zerstört oder beschädigt. Viele Menschen haben ihre Heimat verlassen und suchen an anderen Orten Zuflucht. Besonders betroffen sind die Regionen Logar, Nangarhar, Laghman und Khost.



Größte Herausforderung für die betroffenen Menschen in Afghanistan: Die zerstörten Ackerflächen und der Tod Tausender Nutztiere verschlechtern die ohnehin schon problematische Nahrungsmittelversorgung. Erfahren Sie mehr über die Lage in Afghanistan!



Indien:



Auch in Indien gab es durch den verstärkten Monsunregen Tote und Verletzte. Im Norden und Osten des Landes kam es zu schweren Überflutungen und Erdrutschen.



Bündnisorganisationen sind in den betroffenen Regionen in Südasien vor Ort, Helfer:innen verteilen Nahrungsmittel, Trinkwasser und Hygieneartikel. Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende!