von Malteser International



Nach den schweren Regenfällen in den vergangenen Monaten sind in Pakistan mehr als 33 Millionen Menschen von Überflutungen betroffen. Die Malteser stellen 100.000 Euro für erste Nothilfemaßnahmen bereit.

Angst vor Cholera in den Flutgebieten

"Die Situation in den Überschwemmungsgebieten, wie in der Provinz Sindh, ist verheerend. Nachdem die schweren Regenfälle bereits seit Juni anhalten, drohen nun Krankheiten wie Cholera auszubrechen. Wir werden über unsere lokalen Partner mobile medizinische Teams in die besonders betroffenen Regionen entsenden, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern. Außerdem werden wir Zelte, Medikamente und Bargeld an 6.000 besonders verletzliche Familien in den Distrikten Sanghar und Mirpur Khas verteilen", sagt Cordula Wasser, Leiterin der Asienabteilung von Malteser International.

Pakistan: Lokale Freiwillige unterstützen bei Einsätzen

Bereits in den vergangenen Wochen haben in der stark betroffenen Provinzen Sindh Freiwillige, die in den vergangenen Jahren von den Maltesern ausgebildet wurden, bei den Rettungsmaßnahmen und bei der Evakuierung von Familien unterstützt.