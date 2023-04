"Wir sind sehr besorgt über die Auswirkungen des anhaltenden bewaffneten Konflikts auf das Leben von Frauen und Mädchen. Diese sind unverhältnismäßig stark von Gewalt betroffen, insbesondere, wenn sie gezwungen sind, aus ihren Häusern und Gemeinden zu fliehen. Wir rufen alle Parteien auf, dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung vor jeder Form von Gewalt und Ausbeutung geschützt wird", sagt Kate Maina-Vorley, CARE Regionaldirektorin für Ost- und Zentralafrika.

Flucht in umliegende Länder

Menschen flüchten aus verschiedenen Bundesstaaten innerhalb des Sudans, vermehrt aber auch in die Nachbarländer, vor allem in den Tschad, nach Ägypten und in den Südsudan. Laut UN-Angaben sind allein in den vergangenen Tagen 10.000 bis 20.000 Menschen aus der Region Darfur in den Tschad geflüchtet.

Hintergrund: Der aktuelle Konflikt im Sudan

Im April 2023 eskaliert ein seit mehreren Jahren schwelender Machtkampf zwischen zwei Generälen im Sudan. Zunächst gab es vor allem in der Hauptstadt Khartum schwere Gefechte. Inzwischen ist die Lage zunehmend unübersichtlich, die Kämpfe erstrecken sich übers ganze Land. Viele der bewaffneten Auseinandersetzungen finden in und rund um Wohngebiete statt. Menschen harren in ihren Häusern aus, ihnen fehlen Lebensmittel, sauberes Trinkwasser und Medikamente.