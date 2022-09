© action medeor/PVDP Wochenlanger Regen hat in Pakistan und weiteren südasiatischen Ländern für schwere Überschwemmungen gesorgt. Es ist eine Naturkatastrophe – und das in einer Region, in der ohnehin viele Menschen in Armut leben. Aktion Deutschland Hilft, Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen, leistet den Menschen humanitäre Hilfe. Bild 1/16 Mit dem Download stimme ich den Nutzungsbedingungen zu. | Download

© Arete/Akifullah Khan/DEC In Pakistan ist ein Drittel der Landesfläche betroffen. Expert:innen des Bündnisses bezeichnen das Ausmaß der Monsun-Katastrophe als "unvorstellbar". Bild 2/16

© Help Age International/Pakistan Der Monsun, der den Menschen nach einer Dürrephase normalerweise lang ersehnten Regen bringt, hat in diesem Jahr verfrüht und besonders heftig eingesetzt. In manchen Regionen ist fünf Mal so viel Regen gefallen wie im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Bild 3/16

© Arete/Akifullah Khan/DEC In Pakistan sind 33 Millionen Menschen von den Auswirkungen der Flut betroffen, 6,4 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Am 26. August 2022 hat Pakistan den nationalen Notstand ausgerufen. Bild 4/16

© Arete/Akifullah Khan/DEC Hunderttausende Häuser sind seit Mitte Juni zerstört oder beschädigt worden. Zudem bedroht die Naturkatastrophe die Lebensgrundlage vieler Familien: Viele Tiere sind verendet und rund 2 Millionen Hektar Acker- und Obstanbaufläche von den Fluten betroffen. Bild 5/16

© LandsAid Hunderttausende Menschen haben derzeit kein Zuhause mehr, in das sie zurückkehren können. Mit dem wenigen Besitz, den sie retten konnten, harren viele bei Verwandten oder in improvisierten Unterkünften aus. Hitze erschwert die Bedingungen zusätzlich. Bild 6/16

© LandsAid Auch viele Krankenhäuser sind beschädigt oder zerstört. Das ist besonders dramatisch angesichts der mangelnden hygienischen Bedingungen nach einer solchen Naturkatastrophe. Krankheiten wie Malaria sowie Durchfallerkrankungen können sich schnell verbreiten. Bild 7/16

© Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care/Nepal Auch andere Länder in Südasien sind betroffen, darunter Afghanistan, Indien und Nepal. Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft sind in vielen Regionen im Einsatz, um betroffenen Menschen zu helfen. Bild 8/16

© ADRA Vor Ort arbeiten die Bündnisorganisationen mit langjährigen Partnerorganisationen. Diese Kooperation mit lokalen Helfer:innen ist von großer Bedeutung, denn sie wissen am besten, welche Hilfe jetzt am dringendsten benötigt wird. Bild 9/16

© arche noVa/Pakistan Die Bündnisorganisationen helfen den Menschen mit Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser sowie Hygieneartikeln und Moskitonetzen, um Krankheiten vorzubeugen. Bild 10/16

© ADRA Viele Menschen sind verletzt oder haben dramatische Dinge erlebt. Der Bedarf an psychosozialer und medizinischer Hilfe ist groß. Bild 11/16

© LandsAid Medizinische Teams sind unterwegs in die Katastrophengebiete, um den Menschen zu helfen. Dabei achten die Einsatzkräfte darauf, dass insbesondere auch schwangere Frauen und Kinder, Menschen mit Behinderungen oder sozial benachteiligte Gruppierungen Unterstützung erhalten. Bild 12/16

© Arete/Akifullah Khan/DEC Expert:innen aus der Wissenschaft warnen seit langem vor den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Von Jahr zu Jahr werden die Konsequenzen deutlicher – nun in Pakistan, einem der Länder, die am wenigsten zum globalen Emissionsausstoß beitragen. Bild 13/16

© arche noVa/Pakistan Der Weg in die Normalität wird ein langer sein. Um den Menschen in Pakistan langfristig bedarfsgerecht helfen zu können, arbeiten unsere Bündnisorganisationen jetzt und in Zukunft mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Bild 14/16

© LandsAid Die Menschen in Südasien sind dringend auf Unterstützung und Hilfe angewiesen. Allein in Pakistan ist jede:r siebte betroffen! Unser Bündnis bleibt an der Seite der Familien. Helfen auch Sie – jetzt mit Ihrer Spende! Danke an alle, die helfen. Bild 15/16