Aufgrund massiver Schäden an der Wasser-, Abwasser- und Hygiene-Infrastruktur besteht zudem die Gefahr, durch verunreinigtes Wasser zu erkranken. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) stellt mit der Installation von mobilen Wasseraufbereitungsanlagen (Skyhydranten) im türkisch-syrischen Grenzgebiet sicher, dass tausende Menschen täglich mit frischem Trinkwasser versorgt werden können.

Wiederaufbau wird Jahre dauern

"Die Hilfe im Erdbebengebiet wird uns noch lange beschäftigen", befürchtet Manuela Roßbach. "Nach der akuten Nothilfe wird der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur sicher Jahre andauern. Umso dankbarer sind wir für die Solidarität der Spenderinnen und Spender in diesen Tagen. Dank dieser Spenden können unsere Bündnisorganisationen aktuell und in Zukunft so dringend benötigte Hilfe ermöglichen."