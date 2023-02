von Malteser International



Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien am frühen Montagmorgen stellen die Malteser 400.000 Euro Soforthilfe für die Menschen in den betroffenen Gebieten bereit. Schätzungen zufolge sind bislang mehr als 4.000 Menschen bei dem Beben ums Leben gekommen.

Hunderte Gebäude wurden vollständig zerstört und auch die Infrastruktur wurde massiv geschädigt. Ununterbrochen suchen Helferinnen und Helfer weiter nach Überlebenden in den Trümmern und versorgen Verletzte. Die internationale Gemeinschaft unterstützt die lokalen Einheiten. Auch Malteser International (MI) hat ein Nothilfeteam in die betroffene Region entsandt.

Kälte erschwert Rettungseinsatz

"Die Lage ist dramatisch. Die Bergung der verschütteten Menschen ist schwierig und die Gesundheitseinrichtungen sind überlastet. Die kalten Temperaturen, Schnee und Regen erschweren nicht nur die Rettungsarbeiten, sondern insbesondere auch die Situation für die Menschen in den Camps entlang der türkisch-syrischen Grenze", sagt Dr. Salah Safadi, Health Manager von Malteser International in Gaziantep.

"Viele haben die Nacht bei eisigen Temperaturen im Freien verbracht. Die Menschen brauchen schnell Hilfe."

Malteser koordinieren Hilfsgüter über Länderbüro in der Türkei

Benötigt werden insbesondere Decken, Matratzen, Zelte, warme Mahlzeiten sowie Trockennahrung. Die Hilfsgüter werden lokal beschafft und an die vom Erdbeben betroffenen Menschen über Partner vor Ort verteilt. Die Malteser stellen 400.000 Euro Soforthilfe für die Beschaffung von Hilfsgütern bereit. Die Beschaffung erfolgt ausgehend von den aktuell dringlichsten Bedarfen, die vom Länderbüro der Malteser in der Türkei gemeldet werden.

Seit 2012 unterstützt Malteser International die Gesundheitsstrukturen und die Wasser- und Sanitärversorgung in Syrien über lokale Partner und versorgt syrische Geflüchtete in der Türkei.

