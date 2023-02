vom Bundesverband Rettungshunde

Die Hilfsorganisationen BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. hat gemeinsam mit seinem Partner I.S.A.R. Germany nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ein Such- und Rettungsteam in die türkische Katastrophenregion entsendet.

Einsatzkräfte kommen aus ganz Deutschland

42 Teammitglieder mit sieben Rettungshunden starteten am Montagabend mit einem Sonderflug vom Flughafen Köln/Bonn. Die Einsatzkräfte kommen zu einem großen Teil aus den bundesweit über 90 Rettungshundestaffeln des BRH Bundesverband Rettungshunde.

Die Maschine landete in Gaziantep. In Absprache mit den türkischen Behörden verlegt das Team von dort in das Einsatzgebiet.

Erdbeben Türkei-Syrien: Hilfe für verschüttete Menschen

Die Teams der beiden Partnerorganisationen sind auf die Suche und Rettung von verschütteten Menschen spezialisiert. Neben den Rettungshunden kommt zusätzlich die technische Ortung in Form von Horchgeräten, Bioradar oder Sucherkameras zum Einsatz, um Menschen unter den Trümmern zu finden.

Die Bergungsspezialisten kümmern sich darum, die Verschütteten aus den eingestürzten Gebäuden zu befreien.

Die Einsatzkräfte des BRH Bundesverband Rettungshunde sind unter dem Dach von

I.S.A.R. Germany seit 2007 durch die UN-Unterorganisation INSARAG als Medium Search and Rescue Team für internationale Rettungseinsätze zertifiziert.

Unterstützt wird der Einsatz von der "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern" und Aktion

Deutschland Hilft.

Pressekontakt:

Gerlinde Neubauer |+49 175 – 596 23 10 | medien(at)bundesverband-rettungshunde.de