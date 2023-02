von Malteser International



Während internationale Helfer in der Türkei angekommen sind und bei den Aufräumarbeiten sowie der Verteilung von Hilfsgütern helfen, ist die Situation in Syrien weiterhin äußerst prekär.

Hilfe über syrische Partnerorganisation

"Wir versuchen die Menschen zu versorgen, die überlebt haben und nun in der Kälte ausharren. Wir haben seit Montag keinen Strom mehr, der kommt erst langsam zurück, alles ist irgendwie knapp – es ist äußerst schwer", berichtet Hassan Alam, der bei der syrischen Partnerorganisation Hand in Hand for Aid and Development der Malteser in Nordwestsyrien arbeitet.

Besonders traumatisch für die syrischen Helferinnen und Helfer: "Die Menschen haben nach Hilfe gerufen, wir konnten sie hören, aber nicht zu ihnen durchkommen. Wir haben keine Ausrüstung, keine Maschinen und mussten mit den Händen graben – es war sehr, sehr schlimm“, sagt Hassan Alam. "Wir hoffen, dass mehr Hilfe kommt, auch schweres Gerät."

Syrien: Menschen werden mit regionalen Hilfsgütern versorgt

Die Hilfslieferungen über die türkisch-syrische Grenze kommen derzeit nur langsam voran, die Abwicklung über den einzigen offenen Grenzübergang zur Türkei in Bab Al-Hawa, läuft schleppend. Grund dafür sind Verzögerungen wegen der Schäden an der Verkehrsinfrastruktur in der Region Hatay und Personalmangel an der Grenze.

"Wir hoffen, dass weitere Grenzübergänge für Hilfslieferungen geöffnet werden und mehr Hilfe in die Region gebracht werden kann", sagt Oliver Hochedez, der die Nothilfe von Malteser International für die Türkei und Syrien von der türkischen Grenzstadt Kilis aus koordiniert.

"Unsere syrischen Partnerorganisationen haben von uns finanzielle Hilfe bekommen, um auf dem syrischen Markt verfügbare Güter wie Lebensmittel und Decken einkaufen und schnell verteilen zu können."

Malteser im Norden Syriens seit Jahren aktiv

Die Malteser unterstützen derzeit sechs Krankenhäuser, eine Geburtsklinik mit Kinderkrankenhaus sowie acht Basisgesundheitsstationen in den Regionen Idlib und in Nord-Aleppo in Nordwestsyrien.

Die Hilfsprojekte in der syrischen Grenzregion werden von der Türkei aus gesteuert. Die Verteilung der Hilfsgüter erfolgt über die lokalen Partnerorganisationen. Die Malteser sind seit Jahren in der Region als humanitäre Helfer engagiert.