von World Vision



Infolge der Erdbeben, die sich heute vor einem Monat ereigneten, und des Konflikts, der in diesem Monat 12 Jahre alt wird, sind besonders Kinder im Nordwesten Syriens psychisch schwer traumatisiert.

World Vision fordert körperliche und mentale Hilfe für Betroffene

Experten für psychische Gesundheit bei der internationalen Kinderhilfsorganisation World Vision warnen davor, dass viele Menschen, insbesondere die Kinder, einen psychischen Zusammenbruch erleiden könnten, wenn ihnen nicht schnell geholfen würde.

Die weitere humanitäre Hilfe muss den Schutz ihrer körperlichen und mentalen Gesundheit in den Mittelpunkt stellen, fordert die Kinderhilfsorganisation.

Menschen leiden unter dramatischen Erlebnissen

Ein 38-jähriger Bewohner berichtet aus Nordwestsyrien über die Erlebnisse am Tag des Bebens: "Von der Morgendämmerung bis zur darauffolgenden Nacht suchten wir nach Menschen unter den Trümmern. Der Bürgersteig vor dem Krankenhaus war voll von Leichen, die in schwarze Säcke gehüllt waren. Ganze Familien wurden unter den Trümmern begraben. Es gibt niemand, der ihre Leichen beerdigen kann. Ich versuche, meine Gefühle zurückzuhalten, aber mein psychischer Zustand ist überhaupt nicht gut. Ich bin nicht in der Lage, mich um Überlebende oder Kinder zu kümmern."

Fast jede Familie in Nordwestsyrien in Notunterkünften

Eine von World Vision durchgeführte Bedarfsermittlung bei 322 Familien in Nordwestsyrien ergab, dass die Häuser und Wohnungen von 94 Prozent der befragten Familien durch das Erdbeben beschädigt und 51 Prozent der Häuser zerstört wurden.

82 Prozent der Familien sind nun in Sammelunterkünften untergebracht. 84 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Kinder gar nicht oder nur selten Bildungseinrichtungen besuchen können. Dies erhöht wiederum das Risiko der Ausbeutung von Kindern u.a. in Bezug auf Kinderarbeit und Frühverheiratung.

Kinder auf der Flucht häufig psychisch erkrankt

Studien, die von einem World Vision-Partner auf dem Höhepunkt der Gewalteskalation in Idlib im Jahr 2021 durchgeführt wurden, hatten ergeben, dass 100 Prozent der vertriebenen Kinder unter 18 Jahren in der Region Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) aufwiesen.

Johan Mooij, Leiter der Syrienhilfe von World Vision, erklärt: "Die Kameras sind abgezogen, aber die Region ist immer noch übersät mit Trümmern, unter denen noch Menschen liegen. Viele Kinder sind nun auf sich allein gestellt und ihre sichere Unterbringung ist unter den aktuellen Bedingungen mit großen Herausforderungen verbunden."

So hilft World Vision in der Erdbebenregion

World Vision hat in den ersten Wochen 12.753 Menschen mit Lebensmitteln und mehr als 19.100 Familien mit Heizöfen und/oder Heizmaterial versorgt, außerdem knapp 12.000 Menschen mit Bargeld für die dringendsten Einkäufe ausgestattet und an mehr als 6.600 Familien Dinge des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Hygieneartikel oder Decken verteilt.