Auch Hannah Egger, normalerweise in der Abteilung Projekte & Qualitätssicherung von Aktion Deutschland Hilft tätig, war ehrenamtlich in der Türkei im Einsatz. Im Interview berichtet sie über ihre Erlebnisse.

Aktion Deutschland Hilft: Was fällt dir nach deiner Rückkehr aus dem Erdbebengebiet als erstes ein, wenn du an den Einsatz denkst?

Hannah Egger: Diese zerstörte Stadt, Samandağ. Sie liegt ganz im Südosten der Türkei, 20 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Bei einem der vielen Nachbeben wurde sie schwer getroffen – fast zwei Wochen nach den ersten Erdbeben am 6. Februar.

Man kann die Zerstörung kaum begreifen. Man läuft durch die Stadt, kommt sich vor wie in einem Endzeitfilm, komplett surreal. Nur ganz langsam kommt im Kopf an, was hier passiert ist.

Was brauchen die Menschen dort am dringendsten?

Weiterhin vor allem Unterkünfte wie Zelte, die Regen abhalten. Viele Menschen haben, als wir dort waren, immer noch unter Plastikplanen geschlafen.

Viele unterirdische Leitungen wurden zerstört. Die Wasserversorgung, Sanitäranlagen, die Stromversorgung, das Internet: Das muss alles wiederhergestellt werden.

Psychosoziale Hilfe wird von großer Bedeutung sein. Es gibt Menschen, die ihre ganze Familie verloren haben, oder ihre:n Lebenspartner:in. Posttraumatische Belastungen als Folge so einer Katastrophe zeigen sich oft erst Monate später.

Neben der psychosozialen Unterstützung, die du erwähnt hast: Welche mittel- und langfristige Hilfe brauchen die Menschen im Erdbebengebiet?

Die Stadt Samandağ, in der ich war, wird wahrscheinlich nicht mehr aufgebaut. Viele Menschen sind schon zu Verwandten in andere Landesteile oder sogar ins Ausland gezogen. Viele werden vermutlich nicht zurückkehren.

Es gibt bei diesen Katastrophen auch immer Menschen, die nichts haben: weder Kontakte, noch Geld, um woanders neu anzufangen. Für sie muss ein neuer Ort gefunden werden, an dem zuerst Übergangsunterkünfte, dann langfristige und vor allem sichere Wohnungen entstehen.

Es sind so viele Menschen obdachlos geworden - nicht nur in Samandağ, sondern der ganzen Region. Um sie alle sicher und winterfest unterzubringen, wird viel Baumaterial benötigt. Und der nächste Winter ist angesichts der großen Zerstörung nicht mehr weit weg.

Besonders dramatisch ist die Situation der syrischen Geflüchteten. In der Region leben sehr viele, die erst durch den Krieg in ihrer Heimat alles verloren haben und jetzt erneut durch das Erdbeben in der Türkei. Als Hilfsorganisation wird es sehr wichtig sein, den Fokus auch auf benachteiligte Personengruppen zu setzen.

Wie hat das FAST-Team des ASB, mit dem du vor Ort warst, die Menschen unterstützt?

Unsere Hauptaufgabe war die Trinkwasseraufbereitung. Unser erstes Team hatte schon drei Wassertanks aufgebaut, die jeweils 2.000 Liter fassen. Wir haben das Wasser in der Nähe von Notunterkünften und am Marktplatz zur Verfügung gestellt.

Mehrmals am Tag haben wir die Tanks aufgefüllt und Kanister, sogenannte Jerry Cans, für diejenigen abgefüllt, die keine geeigneten Gefäße haben. In den vier Wochen des FAST-Einsatzes haben wir mehr als 200.000 Liter sauberes Trinkwasser produziert. Wir haben eng mit Hatsu, einem örtlichen Wasserversorger kooperiert, der mit unserem Wasser auch andere Orte beliefert.