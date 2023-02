vom Bundesverband Rettungshunde

Das Such- und Rettungsteam der deutschen Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde ist im türkischen Erdbebengebiet eingetroffen. Eingesetzt werden die Helfer in der Stadt Hatay Kırıkhan, in der Nähe der syrischen Grenze.

"Die Lage hier ist wirklich verheerend", so Einsatzleiter Steven Bayer. "In der ganzen Stadt sind Gebäude eingestürzt, viele Menschen suchen verzweifelt nach ihren Angehörigen. Die Einsatzkräfte der beiden Organisationen setzen nun alles daran, so schnell wie möglich zu helfen."

Einsatzstelle ist "brandgefährlich"

Kurz nach der Ankunft der deutschen Helfer hat ein Erkundungsteam seine Arbeit aufgenommen. Mitglieder einer türkischen Einsatzorganisation nahmen Klopf- und Rufzeichen wahr und informierten umgehend das eben eingetroffene Team. Umgehend begann das türkisch-deutsche Team, sich durch die Trümmer zu der eingeschlossenen Person vorzuarbeiten.

Die Einsatzstelle sei "brandgefährlich", so Michael Lesmeister, der die Rettungsarbeiten an der Einsatzstelle leitet. "Es muss viel abgestützt werden, da jederzeit weitere Gebäudeteile einstürzen können." Derzeit sind die Rettungsarbeiten noch nicht abgeschlossen.

Die Zusammenarbeit in Krikhan erfolgt In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Während die ersten Helfer bereits nach Verschütteten suchen, bauen andere Teammitglieder das Basislager auf. Untergebracht ist Rettungsmannschaft in Zelten. Die mitgeführte Ausrüstung an Nahrungsmitteln, Wasser und Kraftstoff ermöglicht eine unabhängige Versorgung des Einsatzteams von zehn Tagen.

Erdbeben Türkei-Syrien: So läuft der Rettungseinsatz ab

Unabhängig von den Rettungsarbeiten ist in der Stadt ein Erkundungsteam des BRH Bundesverband Rettungshunde und I.S.A.R. Germany unterwegs. Nach der Erkundung kommen die Rettungshunde an den ausgewählten Schadensstellen zum Einsatz, um nach verschütteten Menschen zu suchen. Die technische Ortung unterstützt bei Bedarf, um durch die Hunde geortete Verschüttete genau zu lokalisieren.

Wird eine überlebende Person gefunden, übernehmen die Bergungsexperten des Teams die Einsatzstelle. Sie arbeiten sich mit Aufbruchhämmern, Betonkettensägen, Trennschleifern und Kernbohrgeräten durch die Trümmer. Ist der Zugang zur verschütteten Person freigelegt, wird sie geborgen und an die Mediziner zur Erstversorgung übergeben.



Der Einsatz der Teams des BRH Bundesverbandes Rettungshunde und I.S.A.R Germany wird von Aktion Deutschland hilft und der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern unterstützt.