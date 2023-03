"Mir fehlen die Worte. In dieser Straße wohnten Mütter, die ihren Kindern jeden Morgen Frühstück machten und sie zur Schule schickten. Hier kämpften Eltern tagtäglich darum, über die Runden zu kommen.

Viele, die hier lebten, sind vor dem Krieg in Syrien geflohen. Sie dachten, jetzt in Sicherheit zu leben und sich und ihren Kindern eine neue Zukunft aufbauen zu können. All diese Träume sind geplatzt.

Wie habe ich die Katastrophe erlebt? In der Nacht des Bebens spürte ich plötzlich, wie die Erde bebte. Die ohrenbetäubenden Geräusche der einstürzenden Gebäude waren schrecklich. Ich dachte, es wären Luftangriffe.

Mein Mann und ich haben unsere Kinder in den Arm genommen. Schließlich sind wir auf die Straße gegangen. Dort unten wurde das Ausmaß des Unglücks erst richtig sichtbar: zerstörte Gebäude. Menschen, die ihre Kinder riefen. Alle schrien und weinten. Viele baten um Hilfe beim Beseitigen der Trümmer, um verschüttete Angehörige zu bergen.

Wir können nicht glauben was passiert ist. Das ist eine Katastrophe, von der sich niemand so leicht erholen wird. Die Menschen brauchen dringend Hilfe. Sie brauchen Zelte und sichere Unterkünfte; sie brauchen Essen, sie brauchen Geld.

Auch die vielen Frauen, die ihre Männer verloren haben, brauchen Unterstützung. Viele stehen sichtlich unter Schock. Und die Kinder haben Angst, dass es nochmal passiert."

World Vision hat in den ersten Wochen nach der Katastrophe Zehntausende Menschen mit Lebensmitteln, Heizöfen, Hygieneartikeln und Decken versorgt sowie mit Bargeld für die dringendsten Einkäufe ausgestattet. Ihre Spende macht das möglich!

Om-Mohamed: "Viele Menschen sind unter den Trümmern gestorben"