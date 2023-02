von Aktion Deutschland Hilft



Die Soforthilfe der Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft läuft auf Hochtouren, um die gewaltige Not der Menschen im türkisch-syrischen Erdbebengebiet zu lindern.

Syrien: Hilfsgüter erreichen die Menschen über die Türkei

20 Organisationen im Bündnis Aktion Deutschland Hilft sind vor Ort im Einsatz: Sie verteilen Lebensmittel, Babynahrung, sauberes Trinkwasser, Hygienebedarf und alles, was gegen die eisige Winterkälte hilft: Zelte, Decken, Thermobekleidung, Matratzen, Heizstrahler. Dabei sind die Organisationen nicht nur in der Türkei aktiv.

Unter anderem arche noVa, Help – Hilfe zur Selbsthilfe und CARE erreichen auch die schwer vom Erdbeben getroffenen Menschen in Syrien mit ersten Verteilungen von Hilfsgütern. Dazu nutzen die Helfer:innen verschiedene Versorgungslinien: Sie kaufen lokal und regional ein, was möglich ist, sie leeren ihre eigenen Lagerbestände, und sie transportieren soweit möglich Hilfsgüter aus der Türkei in die syrischen Erdbebenregionen.

Hilfe unter erschwerten Bedingungen

Die Hilfe in den Erdbebenregionen, in denen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 23 Millionen Menschen betroffen sind, wird weiterhin erschwert durch Schneefall, Kälte und teilweise zerstörte Infrastruktur. Hinzu kommt, dass einige Hilfsorganisationen selbst die Folgen des Erdbebens spüren.

Büros sind beschädigt, es fehlt zum Teil Wasser und Strom. Die Hilfsorganisation CARE hat den Tod eines Mitarbeiters zu beklagen, der mit Frau und Tochter in seinem Haus in der türkischen Provinz Hatay gestorben ist.

Türkei: Einsatzteam rettet 16-jährigen Jungen und eine Frau

Dennoch sorgen die Helfer:innen im Bündnis mit Hochdruck dafür, dass die Hilfe bei den Bedürftigen vor Ort ankommt. Schon Montagabend hat der Bundesverband Rettungshunde 50 Einsatzkräfte mit einer Rettungshundestaffel in die Türkei geschickt.

Sie tun vom ersten Tag an, was jetzt vordringlich ist: möglichst viele Verschüttete lebend aus den Trümmern zu bergen. Die Helfer:innen leisten diesen Einsatz unter größter Gefahr für ihr eigenes Leben. Und sie vermelden die ersten bewegenden Erfolge: Das Einsatzteam rettete in der Nacht zu Mittwoch einen 16-jährigen Jungen und eine Frau in der türkischen Provinz Hatay. Sie hatten 50 Stunden lang unter den Trümmern ausgehalten. Zuvor hatte der Einsatztrupp eine Frau lebend geborgen, die durch Rufe auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Solidarität der Menschen ist groß

"Diese Hilfe ist nur möglich dank der vielen großen und kleinen Spenden, die Minute für Minute bei uns eingehen", sagt Manuela Roßbach, Vorständin von Aktion Deutschland Hilft. "Danke für das große Mitgefühl mit den Menschen vor Ort, das darin zum Ausdruck kommt."