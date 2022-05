Viele Ungar:innen leben in Nachbarländern

Die Gesellschaft des Landes ist gespalten. Viele Ungar:innen empfinden das Leben in ihrem Land als ungerecht. Familien, die dem klassischen Familienbild aus einem heterosexuellen Paar mit Kindern folgen, werden finanziell unterstützt, während Menschen aus der LGBTQI-Community keine Unterstützung erfahren und durch Gesetze gezielt diskriminiert werden. Jeder zweite Mensch in Ungarn lebt unter dem Existenzminimum, viele leben in Obdachlosigkeit oder halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.

Vor dem Ersten Weltkrieg war Ungarn deutlich größer als heute. Mit dem Vertrag von Trianon musste Ungarn zwei Drittel seines Staatsgebietes abtreten und verlor damit nicht nur zahlreiche Bodenschätze, auch viele Familien wurden durch neue Grenzen getrennt.

Viele Menschen fühlten sich dadurch gedemütigt, was bis heute spürbar ist: Am Jahrestag des Vertragsabschluss kommt es regelmäßig zu Protesten. Auch die Regierung fordert mehr Rechte für die ungarischen Minderheiten, die in Nachbarländern wie in Rumänien und der Ukraine leben.



