von LandsAid e.V.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und in der Türkei zu Beginn letzter Woche ist die Zahl der Todesopfer nach aktuellen Angaben auf über 37.000 gestiegen. Hinzu kommen fast 90.000 Verletzte sowie mehrere Millionen, die ohne Obdach in der winterlichen Kälte ausharren müssen – ihr Leben ist bedroht.

Die humanitäre Lage verschlimmert sich von Tag zu Tag, die Menschen brauchen dringend Hilfe. Noch in dieser Woche wird die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid ein vierköpfiges Team in die Erdbebenregion entsenden.

Türkei & Syrien: Nothilfe für die Erdbebenopfer

LandsAid-Vorstandsvorsitzende Gaby Breuckmann wird mit Vorstandsmitglied Hans Musswessels am kommenden Freitag ins türkische Adana fliegen. Begleitet werden sie von dem langjährigen LandsAid-Mitglied Sylvia Rohrhirsch und Birgit Stecher-Hame, die der Hilfsorganisation ebenfalls seit vielen Jahren verbunden ist.

"Ziel ist es, direkt vor Ort zu klären, in welcher Form wir die Betroffenen des Erdbebens mit erweiterten Nothilfemaßnahmen sinnvoll und zielgerichtet unterstützen können", sagt LandsAid-Geschäftsführer Dirk Growe.

Aber auch der mittel-bis langfristige Einsatz medizinischer und weiterer Nothilfe solle geprüft werden. Gut eine Woche nach dem Beben in der Türkei und Syrien wächst im Katastrophengebiet zudem die Seuchengefahr.

Die stark beschädigte Gesundheitsinfrastruktur in den betroffenen Regionen verschärft die Situation. Immer noch ist die Lage unübersichtlich und das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht final einzuschätzen.

Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen

Schon jetzt arbeitet LandsAid mit der Partnerorganisation Imece Inisiyatifi Dernegi aus Izmir zusammen. Mit der finanziellen Unterstützung von LandsAid habe sich bereits kurz nach dem schlimmen Beben ein Team von Imece auf den Weg ins Erdbebengebiet gemacht und nach einer ersten Sondierung der Lage bereits damit begonnen, Nahrungsmittel und Hygieneartikel an die Menschen vor Ort zu verteilen, berichtet Growe.

Eine weitere Zusammenarbeit erfolge zudem mit der libanesischen Partnerorganisation Basmeh & Zeitooneh Emergency, die schon seit Jahren in Syrien tätig ist. "Mit unserer Unterstützung werden dringend benötigte Nahrungsmittel im syrischen Notstandsgebiet verteilt", so Growe.

Weitere Kontakte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit werde das LandsAid-Team ab Ende der Woche während der Factfinding-Mission direkt vor Ort klären.

Das Projekt wird unterstützt durch Aktion Deutschland Hilft. LandsAid ist seit 2012 Mitglied in dem Bündnis von Hilfsorganisationen.