Malteser International unterstützt derzeit sechs Krankenhäuser, eine Geburtsklinik mit Kinderkrankenhaus sowie acht Basisgesundheitsstationen in den Regionen Idlib und in Nord-Aleppo in Nordwestsyrien. Die Hilfsprojekte in der syrischen Grenzregion werden von der Türkei aus gesteuert.

"Es fehlt an Erste-Hilfe-Kästen, Trauma-Kits und Medikamenten"

Oliver Hochedez, Leiter der Nothilfe von Malteser International, steht im ständigen Austausch mit den Partnern in Nordwestsyrien, die sich um die Versorgung der vom Erdbeben betroffenen Menschen kümmern.

"Die Krankenhäuser, die wir in Nordwestsyrien unterstützen, sind zum Glück nur leicht beschädigt und voll einsatzfähig, aber es fehlt an medizinischem Verbrauchsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen, Trauma-Kits und Medikamenten. Die Ärztinnen und Ärzte in den von uns unterstützten Krankenhäusern arbeiten seit Montagmorgen am absoluten Limit. Schon vor dem Beben war die Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region kaum zu stemmen. Nun kommen die vielen Verletzten hinzu. Seit dem Erdbeben wurden hundert zusätzliche Operationen durchgeführt", berichtet Oliver Hochedez, der die Hilfe mit seinem – aus der Malteser International-Zentrale in Köln am Mittwoch eingeflogenen – Emergency Response Team von der türkischen Grenzstadt Kilis aus koordiniert.

Malteser International bringen LKW mit Hilfsgütern auf den Weg

Der Bedarf an medizinischer Versorgung ist immens: Benötigt werden zudem orthopädische Hilfsmittel für die vielen Verletzten. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die benötigten Güter schnellstmöglich zu beschaffen. In Syrien ist dies noch über die lokalen Märkte möglich“, so Hochedez.

Aus Deutschland starten des Weiteren heute in Hannover und Speyer zwei LKWs mit insgesamt 10 Tonnen Hilfsgütern, wie Betten, Zelten, Decken und Matratzen für die betroffenen Menschen in der Türkei. Ein weiterer Transport befindet sich in der Vorbereitung. Die Verteilung der Hilfsgüter erfolgt über die lokalen Partnerorganisationen vor Ort in der Türkei.



Information für Redaktionen: Oliver Hochedez, Leiter der Nothilfeabteilung bei Malteser International und Katharina Kiecol, Pressereferentin Malteser International, stehen in Kilis für Interviews und O-Töne zur Verfügung.

Vermittlung über Tel. +49 (0)221 9822-7180 und kathrin.muenker(at)malteser-international.org