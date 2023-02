von Malteser International

Die humanitäre Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in der Türkei und Syrien laufen weiter auf Hochtouren. Heute wird die Ankunft der ersten LKWs, die am Donnerstag von Deutschland aus auf den Weg gebracht wurden, in der Türkei erwartet.

Insgesamt 10 Tonnen Hilfsgüter – darunter Betten, Decken Zelte und Matratzen – werden nach Ankunft an das Türkische Rote Kreuz zur Verteilung übergeben.

600 Generatoren für die Erdbebenregion

"Die internationale Hilfsbereitschaft ist immens und dafür sind wir sehr dankbar. Die Logistik bleibt eine große Herausforderung. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Türkei und in der Zentrale von Malteser International in Köln arbeiten ununterbrochen an der Beschaffung weiterer Hilfsgüter und daran, diese auf den Weg in die Türkei zu bringen", sagt Dr. Thomas Weiss, Leiter der Nahostabteilung von Malteser International.

Er steht von Köln aus im engen Kontakt mit dem Malteser Team in der Türkei. "Gestern haben wir zwei weitere LKW mit je 600 Generatoren auf den Weg gebracht", so Weiss.

Hilfe für Krankenhäuser in Nordwestsyrien

"Auch in Nordwestsyrien versorgen unsere Partnerorganisationen die betroffenen Menschen mit Hilfsgütern, wie Zelten und Decken", erklärt Weiss. Die Materialien wurden lokal in Syrien beschafft. Parallel läuft die medizinische Hilfe der Partner in Nordwestsyrien in den Krankenhäusern weiter.

"Wir haben in den ersten Tagen alles gegeben, um so viele Leben wie möglich zu retten", schildert Dr. Ibrahim Al-Khatib die Situation im Armanaz Krankenhaus rückblickend. "Heute haben wir mit der zweiten Phase begonnen: Zum einen behandeln wir die Frakturen weiter und zum anderen wollen wir die Patienten mental unterstützen."

Malteser International koordiniert Hilfe von der Türkei aus

Hunderte Betroffene waren nach den schweren Erdstößen mit starken Blutungen, Quetschungen und massiven Verletzungen an Gliedmaßen, Brustkorb, Kopf sowie Wirbelsäule eingeliefert worden.

Malteser International unterstützt von der Grenzstadt Kilis aus die Hilfsmaßnahmen des lokalen Teams. Von hier aus organisieren die Malteser auch die Nothilfe für die Menschen in der Türkei und Syrien.