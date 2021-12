von Aktion Deutschland Hilft



Mit rasender Geschwindigkeit hat Taifun Rai die Philippinen erreicht. Der Wirbelsturm bringt heftige Winde von bis zu 240 Stundenkilometern und starke Regenfälle mit sich. Fast 100.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Hilfsorganisationen von Aktion Deutschland Hilft sind vor Ort und bereiten Hilfe vor. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden!

Taifun Rai: Überflutungen, Erdrutsche und Stromausfälle

Rai erreichte die Insel Siargao etwa 760 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. Es kommt zu Überschwemmungen, Erdrutschen und Stromausfällen.

"Unsere Partner gehen von starken Schäden aus. Die Philippinen verfügen über extrem viel Erfahrung im Umgang mit Taifunen. Dennoch ist die Lage schwierig und komplex. COVID-19 mit ersten Omikronfällen, wirtschaftliche schwache Regionen, die teilweise in Konfliktregionen liegen und ein mögliches großes Schadensgebiet machen die Lage noch komplexer", sagt ASB-Nothilfekoordinator Axel Schmidt.

Philippinen: Sturmwarnungen in mehr als 20 Provinzen

Der Wirbelsturm, der auf den Philippinen Odette genannt wird, hatte sich am Morgen intensiviert und in west-nordwestlicher Richtung vorwärts bewegt. In mehr als 20 Provinzen und Gebieten wurde vor dem Sturm gewarnt; der Schiffsverkehr in betroffenen Gebieten eingestellt.