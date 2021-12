© A. Dumduma/Handicap International

Viele Familien harren derzeit in Evakuierungszentren aus. Was vor Ort nun am dringendsten benötigt wird, sind Nahrung, sauberes Trinkwasser, Schlafsäcke, Hygiene-Utensilien und Mundschutzmasken. Abstand zu halten, ist in den Notunterkünften schwierig. Hilfsorganisationen befürchten eine Zunahme an Corona-Infektionen.

Bild 4/8