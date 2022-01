Wenn Leah an den Tag denkt, an dem Taifun Rai ihr Dorf verwüstete, denkt sie an den starken, laut heulenden Wind. Und sie erinnert sich an den Moment, als sie realisierte, dass sie kein Zuhause mehr hat. Der Sturm hatte nichts als Zerstörung hinterlassen. "Alles war wie weggeblasen", sagt die 50-Jährige.

Leah lebt mit ihrer Familie in einer Küstenstadt in Cebu, einer Provinz im Zentrum der Philippinen. Nach der Katastrophe sind sie bei Verwandten untergekommen, doch ihre Zukunft ist ungewiss. "Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll", sagt Leah.