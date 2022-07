Die Lage der Menschen in Afghanistan ist ohnehin dramatisch: 24,4 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft sind seit vielen Jahren in Afghanistan aktiv.

© Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Hilfsorganisationen wie Help – Hilfe zur Selbsthilfe liefern und verteilen Nahrungsmittel. Ein wichtiger Bestandteil der Hilfe ist außerdem die Verteilung von Bargeld. So können sich die Menschen selbst mit dem versorgen, was sie am dringendsten benötigen.

Bild 5/13