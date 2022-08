2 Jahre nach Explosion: Libanon im Krisen-Modus

von Kinderhilfswerk Global-Care/Aktion Deutschland Hilft

"Den 04. August 2020 werden wir nicht vergessen – diese Explosion hat nicht nur unser Haus, sondern auch unsere Herzen getroffen. Die Türen und Wände wurden zerstört.

Ohne Hilfe hätten wir nichts reparieren können, denn selbst für Lebensmittel und Medikamente fehlt uns oft das Geld.

Unsere Wohnzimmerlampe ist an einer Stelle zerbrochen. Wir werden sie nicht ersetzen, weil sie ein Stück unserer Geschichte erzählt. Sie erinnert uns an das Geschehene und gleichzeitig steht sie für unsere Dankbarkeit.

Die großzügige Hilfe, die wir bei Reparaturen und dem Wiederaufbau erfahren haben, hat uns durchgetragen und neue Hoffnung geschenkt."

Das sagt eine von der Explosion im August 2020 betroffene Frau aus Beirut zu Beate Tohmé vom Kinderhilfswerk Global-Care; knapp zwei Jahre nach der Katastrophe.

Schwerste Wirtschaftskrise seit Bestehen des Libanon

Erinnerungen wie sie haben viele Menschen aus dem Libanon an den Tag vor zwei Jahren sowie an die Zeit danach. Den Tag, als eine Explosion am Hafen von Beirut für großes Leid und Zerstörung sorgte.

Das Land durchlebte schon damals die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit seinem Bestehen. Mit dem Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie und der Explosion im August 2020 verschärfte sich die Situation dramatisch.

Nach der Explosion: Keine Entspannung der Not in Sicht

Eine Entspannung der Notlage ist für viele Menschen nicht in Sicht. Nun machen dem krisengeschüttelten Land zusätzlich die Auswirkungen des Ukraine-Krieges schwer zu schaffen: Der Libanon bezieht 80 Prozent seiner Weizenimporte aus Russland und der Ukraine. Doch die Transportwege sind blockiert oder Felder können aufgrund des Krieges nicht bestellt werden.

An manchen Tagen gibt es kein Brot, auch weitere Lebensmittel sowie Medikamente sind häufig nicht verfügbar oder unbezahlbar und täglich fällt der Strom aus. Hilfe und Unterstützung für Familien und deren Kinder wichtiger denn je.

Vielfältige Hilfe des Kinderhilfswerks Global-Care