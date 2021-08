von arche noVa

Gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unterstützt arche noVa Betroffene des schweren Erdbebens im Südwesten Haitis vom letzten Samstag. Das Erdbeben mit der Stärke 7,2 hat mittlerweile 2.000 Todesopfer gefordert, Tausende verletzt und die Infrastruktur zerstört. Der Tropensturm Grace verschlimmert die Situation nun zusätzlich.

arche noVa und ASB sorgen für sauberes Trinkwasser in Haiti

"Der Beginn der Sturmsaison in Haiti im letzten Monat hat die Lage der Menschen dort zusätzlich um ein Vielfaches erschwert. Gerade in Bezug auf durch Wasser übertragene Krankheiten ist hier eine Grundversorgung mit sicherem Trink- und Nutzwasser umso wichtiger", sagt Katja Laudemann, Leitung Auslandsprogramme bei arche noVa. "Hier leisten wir nun gemeinsam mit unserer Partnerorganisation ASB dringend benötigte Nothilfe."

Am Montag hat arche noVa in einem ersten Schritt bereits drei sogenannte Skyhydranten aus dem eigenen Nothilfelager an den ASB übergeben. Diese werden am Donnerstag von Köln aus ins Katastrophengebiet geflogen. Mit den Trinkwasseraufbereitungsanlagen können täglich bis zu 1.500 Menschen mit sicherem Trinkwasser versorgt werden. Zudem unterstützt arche noVa weitere Nothilfeaktionen des ASB. Die Bedarfe hierfür werden derzeit vor Ort abgeklärt.