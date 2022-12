von WDR2/Aktion Deutschland Hilft



In der größten und aufwendigsten Spendenaktion, die WDR 2 jemals gemacht hat, sammelt der Sender mit seiner Hörerschaft und dem Partner Aktion Deutschland Hilft Geld, um gegen den Hunger in der Welt anzukämpfen.

Neben dem größten Weihnachtsbaum der Welt

Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen aus dem Moderationsteam senden beim WDR 2 Weihnachtswunder von Sonntag, 18., bis Donnerstag, 22. Dezember 2022, fünf Tage lang rund um die Uhr aus einem Glasstudio am Hansaplatz in Dortmund – Tür an Tür mit dem großen Weihnachtsmarkt und dem größten Weihnachtsbaum der Welt.

Sie arbeiten und leben für die gute Sache fünf Tage im Glashaus und im Backstage-Bereich als Team zusammen.

Prominenter Besuch im Glashaus

Und sie erwarten prominente Gäste mit Musik, Talk, Aktionen: Sarah Connor, Johannes Oerding, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, Ministerpräsident Hendrik Wüst, WDR 2 Comedians, Sven Plöger, Christine Westermann, Nelson Müller, Die Maus, Doc Esser, Frank Busemann u.v.m., die allesamt helfen wollen.

Das Publikum kann jederzeit live vor Ort dabei sein, wenn Studiobesucher zur Gitarre greifen oder es skurrile Aktionen der Moderatoren und Gäste gibt – um reichlich Spenden zu sammeln. Und das ist nötiger als je zuvor.

Denn: Durch Corona, den Krieg gegen die Ukraine, die Klimakrise sowie steigende Energie- und Lebensmittelpreise hat sich die globale Hungerkrise dramatisch zugespitzt. Wir müssen den weltweit 828 Millionen Hungerleidenden jetzt helfen!

Aktion gegen den weltweiten Hunger

Zusammen mit WDR 2 hat Aktion Deutschland Hilft weltweit einige Dutzend Projekte ausgewählt, um Menschen in Not zu unterstützen. Menschen wie Luk, die im Südsudan dank der Schulspeisung überleben und lernen können.

Menschen wie Susan, die am Nil für ihre Familie Lebensmittel anbaut und mit Bewässerung, Saatgut und Werkzeugen unterstützt wird.

Jeder Song hilft

Damit möglichst viel Geld zusammenkommt, bestimmt die Hörerschaft beim WDR 2 Weihnachtswunder in den fünf Tagen das komplette Musikprogramm des Senders: Jeder Musikwunsch ist an eine Spende gekoppelt! Außerdem sind die Menschen im Westen eingeladen, sich mit eigenen, verrückten und engagierten Aktionen zu beteiligen, um Spenden gegen den Hunger zu sammeln.

Und viele sind schon eingestiegen: Vom achtjährigen Moritz aus Hückelhoven, der sein Taschengeld hergibt und im Westen eine Welle der Vervielfachung des Betrags ausgelöst hat, über die Kosmetikerin aus Wuppertal, die sich mit Handmassagen für Spenden engagiert, bis hin zu Taschenlampenführungen im Gasometer in Oberhausen gegen Spende – um nur einige Projekte zu nennen. Viele werden ihre Sammlung bei den Moderatoren in Dortmund persönlich abgeben.

Jederzeit per Videostream, im Radio und im WDR Fernsehen dabei

Die Sendung aus dem Glashaus in Dortmund wird nicht nur rund um die Uhr im Radio übertragen. Jeder, der nicht vor Ort vorbeischaut, kann per Live-Videostream auf wdr2.de und in der WDR 2 App dabei sein. Die WDR Lokalzeit Dortmund berichtet täglich.

Das WDR Fernsehen wird unter anderem zum Abschluss der Aktion am Donnerstagabend, 22. Dezember, live vom Glasstudio am Hansaplatz schalten und ist auch jeden Morgen live dabei.

Seien Sie dabei!