Kriege, Armut, Hunger: In afrikanischen Ländern leben 22 Millionen Menschen als Binnenvertriebene. Über weite Strecken zu fliehen, können sich die wenigsten Familien leisten. Und viele hoffen, eines Tages in ihr Zuhause zurückkehren zu können.



Die Routen, die Menschen aus West- und Ostafrika in den Norden des Kontinents führen, gehören zu den tödlichsten der Welt. Besonders viele Flüchtlinge kommen beim Durchqueren der Sahara-Wüste zu Tode. "Wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben wie im Mittelmeer selbst", sagt Vincent Cochetel, Sondergesandter des UN-Flüchtlingswerks (UNHCR) für das Mittelmeer und Libyen.



Auch aus dem bitterarmen Inselstaat Haiti versuchen Zehntausende zu fliehen. In Südamerika hoffen sie auf eine bessere Zukunft, etwa in Brasilien oder Chile. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Lage in vielen Regionen noch angespannter als zuvor. Zwischen September 2020 und Oktober 2021 haben rund 1,7 Millionen Menschen die Grenze zwischen Mexiko und den USA erreicht. Eine Chance auf Asyl haben sie dort jedoch kaum. Danke, dass Sie Menschen auf der Flucht weltweit helfen.



