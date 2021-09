Zusammenstehen und helfen!

Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender des 1. FSV Mainz 05, sagt: "Der 1. FC Kaiserslautern und Mainz 05 sind die beiden Profifußballvereine in Rheinland-Pfalz. Sportlich sind wir zwar Konkurrenten, aber vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe geht es einzig und alleine darum, zusammenzustehen und zu helfen. Die Kraft und die Möglichkeiten, die unser Sport bietet, wollen wir für die Opfer der Flutkatastrophe in unserem Bundesland nutzen.

Als die beiden größten rheinland-pfälzischen Vereine wollen wir stellvertretend für alle Sportlerinnen und Sportler der gemeinsamen Hilfe des gesamten Sports eine Plattform bieten. Sport verbindet und stiftet Identität und Gemeinschaft, er festigt unsere Gesellschaft, er bildet und entwickelt unsere Kinder. An vielen Stellen ist der Sport allerdings durch die Flutkatastrophe komplett zum Erliegen gekommen.

Sport wieder in der Gemeinschaft erleben

Hier wollen wir mit dem Erlös aus dem Spiel und unserer Spendenaktion konkrete Hilfe leisten. Wenn alle Fußballerinnen und Fußballer, alle Sportlerinnen und Sportler einen kleinen Betrag spenden, können wir als Gemeinschaft große Hilfe leisten.

Damit die Menschen, insbesondere die Kinder, in den Katastrophengebieten in ihren Sportvereinen baldmöglichst wieder eine Form von Normalität und Gemeinschaft erleben können und so leichter über die erlebten Schicksalsschläge hinwegkommen. Wir haben bei der Idee zu dieser Spendenaktion viele offene Türen eingerannt und bedanken uns bei allen Helfenden, die uns bei dieser Aktion unterstützen."

"Wir müssen den Menschen vor Ort helfen"

Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport des 1 FC Kaiserslautern, sagt: "Als wir die schrecklichen Bilder aus den Hochwassergebieten gesehen haben, war uns schnell klar, dass wir nach einer solchen Katastrophe unserer Verantwortung gerecht werden und den Menschen vor Ort helfen müssen. Mainz 05 und der 1 FC Kaiserslautern haben viele Fans in Rheinland-Pfalz und können mit ihrer Reichweite viel bewegen, dies wollen wir nutzen. Der Sport und speziell der Fußball verbindet – das hat er schon oft gezeigt. Gemeinsam mit Mainz 05 wollen wir den Menschen in den betroffenen Gebieten so schnell wie möglich Hilfe und Unterstützung zukommen lassen.

Es ist schön zu sehen, wie alle beteiligten Vereine und Institutionen hier zusammenarbeiten und wir möchten uns bei allen, die sich an diesem Projekt beteiligen, herzlich bedanken. Allen Fans und Interessierten bieten wir mit dem Benefizspiel und den begleitenden Aktionen eine einfache Möglichkeit, zu helfen und sicherzustellen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird."