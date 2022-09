Fritz Pleitgen (Jg. 1938) begann seine Karriere 1959 mit einem Volontariat bei der Freien Presse Bielefeld. 1963 wechselte er in die Redaktion der Tagesschau zum Westdeutschen Rundfunk (WDR) nach Köln. Von 1970 bis 1977 arbeitete Pleitgen als ARD-Korrespondent in Moskau, von 1977 bis 1982 als Leiter des ARD-Studios DDR. Im Anschluss daran war er fünf Jahre Leiter des ARD-Studios Washington und zwei Jahre in New York.

Von 1988 bis 1993 war Pleitgen als Chefredakteur und anschließend Hörfunkdirektor beim WDR tätig. Zwölf Jahre, von 1995 bis 2007, leitete er als Intendant den Westdeutschen Rundfunk Köln. 2001 und 2002 war Pleitgen zudem Vorsitzender der ARD. Von September 2006 bis Ende 2008 war er Präsident der Europäischen Rundfunkunion EBU, von April 2007 bis Ende 2011 Vorsitzender der Geschäftsführung der RUHR 2010 GmbH. Pleitgen war Präsident der Stiftung Deutsche Krebshilfe.

Bis zu seinem Tod im September 2022 war er Mitglied im Kuratorium von Aktion Deutschland Hilft.