von Malteser International



Nach dem schweren Erdbeben am vergangenen Samstag traf der Tropensturm "Grace" in der Nacht zu Dienstag in Haiti auf Land. Das Team von Malteser International hat sich bereits ein Bild von der Situation im Erdbebengebiet gemacht und beginnt nun damit Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente und Schutzausrüstungen gegen den drohenden Starkregen zu verteilen.

"Die Todeszahlen steigen stündlich"

"Tausende Menschen haben das Wenige, was sie hatten, verloren. Sie campieren unter einfachen Zeltplanen. Der drohende Tropensturm wird sie völlig schutzlos treffen. Jetzt gilt es schnell zu handeln. Wir werden nun damit beginnen, neben dem Lebensnotwendigsten, Schutzkleidung gegen den Regen zu verteilen", sagt Carla Wehmeier, Projektmanagerin für Lateinamerika und Karibik von Malteser International.

Bei dem Erdbeben am vergangenen Samstag verloren rund 1.400 Menschen ihr Leben, rund 5.700 wurden verletzt. Noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst. "Die Todeszahlen steigen stündlich und ein Ende ist noch immer nicht abzusehen. Und schon droht den Menschen im Erdbebengebiet die nächste Naturkatastrophe", sagt Yolette Etienne, Programmkoordinatorin in Haiti von Malteser International.

Malteser International weitet Hilfe für Haiti aus

Die Krankenhäuser sind überlastet. Viele Verletzte können zurzeit nicht behandelt werden. "Wir werden die Gesundheitseinrichtungen mit Medikamenten und medizinischem Material versorgen. Außerdem werden wir die schwer traumatisierten Menschen psychosozial betreuen. Und in einigen Wochen werden wir damit beginnen, beim Wiederaufbau zu helfen," sagt Wehmeier.

Seit dem Wiederaufbau nach dem Erdbeben 2010 ist Malteser International in Haiti, mittlerweile hauptsächlich im Departement Nippes, tätig.