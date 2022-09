Die Arbeit von SOS Humanity wird von einer engagierten Zivilgesellschaft getragen. Freiwilligengruppen setzen sich an Land ein, Ehrenamtliche arbeiten an Bord mit. SOS Humanity finanziert sich in erster Linie durch Spenden, aber auch durch die Unterstützung von humanitären Organisationen, darunter zahlreichen aus unserem Bündnis – siehe Kasten.

So konnte beispielsweise durch eine Anschubfinanzierung von AWO International vor sechs Jahren das erste Schiff von damals noch SOS Méditerranée, die MS Aquarius, gechartert werden.

"Tausende Menschen fliehen vor Krieg und Gewalt und sterben, weil Europa wegsieht. Es ist unsere humanitäre Pflicht, diesen Menschen zu helfen", so Ingrid Lebherz, Geschäftsführerin von AWO International, bei der Verabschiedung des Schiffs im Februar 2016 in Bremerhaven.

Fast 35.000 gerettete Menschen seit Gründung

Mit der Gründung von SOS Méditerranée am 4. Mai 2015 in Berlin wollte der deutsche Kapitän und Historiker Klaus Vogel mit einem Kreis von Unterstützenden dazu beitragen, das Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden. Sie konnten nicht mehr tatenlos zusehen, wie aufgrund fehlender staatlicher Rettungsschiffe Tausende Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertranken.