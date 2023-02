Der Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe. Seit dem 24. Februar 2022 dauern die Kämpfe an, insbesondere im Osten des Landes.



Die humanitäre Lage unterscheidet sich von Region zu Region. In der Ost- und Süd-Ukraine sind die Bedingungen weiterhin besonders schwierig. Viele Menschen harren in Notunterkünften aus, es herrscht große Unsicherheit. Die Strom-, Wasser- und Gasversorgung ist beeinträchtigt. Ebenso werden zahlreiche Getreidespeicher und Äcker angegriffen.



Die Infrastruktur ist vielerorts stark beschädigt. Neben Wohnhäusern werden immer wieder Gesundheitseinrichtungen und Schulen Ziel von Angriffen. Beschädigte Straßen, Brücken und Bahngleise erschweren die Evakuierung der Zivilbevölkerung sowie Hilfslieferungen.



Dramatisch ist auch die eingeschränkte medizinische Versorgung – in einer Zeit, in der besonders viele Menschen verletzt und auf Hilfe angewiesen sind. Auch die Gefahr von Infektionen steigt angesichts der schwierigen hygienischen Bedingungen auf der Flucht und in Notunterkünften und belastet das Gesundheitssystem zusätzlich.



Die Nahrungsmittelversorgung ist vielerorts schwierig: Versorgungsketten werden häufig unterbrochen, der Zugang zu Lebensmitteln ist erschwert. Die Ernte ist wegen fehlender Arbeitskräfte und beeinträchtigter Ackerflächen und Produktionsstätten in diesem Jahr gering ausgefallen. Die Preise, etwa für Treibstoff, steigen stark – während viele Menschen arbeitslos geworden sind und das Ersparte zur Neige geht.



In der Ukraine und weltweit steigen mit der Inflation die Preise für Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs und Benzin. Und damit auch die Kosten für humanitäre Hilfsprojekte.



Viele Ukrainer:innen haben seit Beginn des Krieges ihr Zuhause verlassen: 6,5 Millionen sind innerhalb und 7,9 Millionen außerhalb des Landes auf der Flucht. Die meisten Menschen flüchten ins Nachbarland Polen. Mit den abnehmenden Kämpfen in einigen Regionen kehren immer häufiger Menschen zurück. Ein Großteil stammt aus der Zentral- und Nord-Ukraine, etwa der Hauptstadt Kiew.



